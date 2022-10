Nieuwe invulling camping De Reeënwissel: chaletpark met ook ruimte voor standplaatsen

Onduidelijkheid in de vergunningsaanvraag

Huurders zaten voor een lange tijd in onzekerheid. Bij de gemeente Midden-Drenthe hoefden geen vergunningen te worden aangevraagd omdat de nieuwe plannen passen binnen de vergunningsaanvraag. Mogelijkheden voor bezwaar waren er formeel niet.

Reijersen van Buren: "We hebben vanaf het begin gesprekken gevoerd met twee wethouders om te kijken wat er mogelijk was en we zijn zelfs gecomplimenteerd voor onze aanpak. Ook de provincie schoof twee weken geleden aan."

Natura 2000

En ook rondom stikstof bleef het stil, terwijl het park naast beschermd natuurgebied ligt en de angst is dat de ombouw schade toebrengt aan de natuur. De onrust op het terrein liep deze zomer zo hoog op dat huurders een brief schreven naar de provincie met de vraag om uitleg.

"Er zijn al meerdere jaren waarnemingen gedaan van verscheidene beschermde vogels en sommige van deze vogels broeden ook jaarlijks op en rond de camping", wordt in de brief geschreven. "Bovendien jagen op de camping (veelal bij de vijvers) diverse reptielen, zoals de ringslang, de gladde slang, op de kikkers in en rond deze vijvers. De slangen hebben hun leefomgeving op en rond de camping in het Natura2000-gebied. Daarnaast zijn er veel waarnemingen van boommarters, dassen en rode eekhoorns."

De huurders stelden vragen over hoe deze dieren en het gebied in zijn algemeen beschermd zou worden door de provincie. Ook vroegen ze naar de aanvraag en verlening van vergunningen omtrent dit onderwerp.

De provincie zei destijds dat er geen vergunningen aangevraagd of verleend waren, en dat de aanpak van natuurbescherming afhankelijk was van de natuurtoetsing. Het uitvoeren van die toetsing zelf, dat is de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaren. Zij schatten in dat het allemaal wel meevalt. "We blijven onder de norm van de stikstofuitstoot. We hebben een berekening uitgevoerd om stikstofdepositie te meten en ecologisch onderzoek laten uitvoeren. Alle chalets zijn van het gas af. Dat zijn nu bij de woningen nog geisers. We laten de chalets extern produceren en verslepen ze hierheen."

Ecologisch onderzoek gaf geen bijzondere natuurwaarden aan. "Ja, er loopt wel eens een ree, een eekhoorn of een das. maar op het terrein is geen aangewezen leefgebied of territorium. Dan zou het anders zijn." Volgens de eigenaren worden er geen bomen gekapt en het groene karakter blijft bewaard en wordt zelfs uitgebreid. "Dat is waar mensen hiervoor komen."

Negatieve reacties

Van de 150 vaste staanplaatsen hebben volgens de eigenaren nu 70 van de oorspronkelijke huurders aangegeven te willen blijven. In maart telde de camping nog 214 vaste staanplaatsen. "Een aantal huurders was al van plan weg te gaan", vertelt Balkema. "Dat hebben ze nu vervroegd. We hebben tijd uitgetrokken voor persoonlijk contact. Ze hebben nog tijd om erover na te denken en we gaan er van uit dat het aantal huurders nog zal oplopen. Anders is er voor andere standplaatshouders in Hoogersmilde de ruimte."