Minister erkent: te lang gewacht met onderzoek mortierongeluk Mali

Defensie heeft te lang gewacht met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke nalatigheid door medewerkers van het ministerie bij het dodelijk mortierongeluk in Mali in 2016. "Het heeft te lang geduurd", erkende defensieminister Kajsa Ollongren vandaag in de Tweede Kamer.

Een dag eerder had ze laten weten dat er alsnog zo'n extern onderzoek komt. Ze hoopt dat een onderzoekscommissie nog dit jaar aan de slag kan gaan. Bij het ongeluk kwamen twee militairen van de Johan Willem Frisokazerne in Assen om het leven. De nabestaanden van de omgekomen militairen, Henry Hoving en Kevin Roggeveld, vragen al lang om een dergelijk onderzoek.

De Tweede Kamer is tevreden dat deze stap wordt genomen. Bij het onderzoek worden Kamer en nabestaanden nauw betrokken, beloofde Ollongren. "Het is heel goed dat de minister zo grondig te werk gaat", zei Jasper van Dijk van de SP. Jeroen van Wijngaarden (VVD) prees de "dadendrang" van de bewindsvrouw.

Uit onderzoek van het radioprogramma Argos bleek onlangs dat de ambtelijke top van het ministerie niets voelde voor een onderzoek naar mogelijke 'nalatigheid of verwijtbaar handelen'. Dat was echter wel de wens van toenmalig minister Jeanine Hennis. De commissie zou ook kunnen kijken naar deze gang van zaken, zei Ollongren.

De nabestaanden stuurden deze week een brief naar Ollongren en premier Mark Rutte waarin zij om onafhankelijk onderzoek vragen. "Wij kunnen niet verder op deze manier, ons verdriet is geparkeerd door de strijd voor gerechtigheid", schrijven ze in de brief. Minister Ollongren gaat met de nabestaanden praten.