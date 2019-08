Vermilion mag voorlopig niet naar gas boren in Noordwolde

Volgens Milieudefensie zijn de risico's van nieuwe gasboringen door Vermilion te groot voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en Leggelderveld. De organisatie betwist de bewering van het gasbedrijf, dat bij de nieuwe boringen geen sprake is van extra stikstofuitstoot. Milieudefensie stelt dat Vermilion Europese wetgeving dreigt te overtreden."Wij zagen dat het bedrijf niet alle verplichte berekeningen had gemaakt. En ze hebben geen rekening gehouden met de recente uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid", aldus Alie Eiting van Milieudefensie Westerveld. Volgens het ministerie van Landbouw zijn gevolgen voor het Natura 2000-gebied inderdaad niet uit te sluiten.Vermilion wilde vorige week al beginnen met de opbouw van een installatie in Noordwolde om een aantal maanden naar gas te boren in een nieuw gasveld onder het Friese dorpje De Hoeve. Na spoedberaad op het ministerie van Landbouw, waar ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij betrokken was, kreeg het bedrijf een formele waarschuwing voor mogelijke overtreding van de wet.Milieudefensie maakt zich ook 'ernstig zorgen' over het ontbreken van duidelijkheid over aardbevingsrisico’s door de plannen van Vermilion. In 2009 was het gasbedrijf bezig met voorbereidingen voor proefboringen in De Hoeve toen een aardbeving plaatsvond met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter.Vermilion voert ook in Drenthe gasboringen uit. Het bedrijf zou onder meer in Diever drie keer sneller de toegestane maximale productiehoeveelheid uit de grond hebben gehaald. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld naar de vermeende overschrijding van de gemiddelde dagproductie uit het Dieverveld in het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016.