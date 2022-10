Minister Harbers: Brussel wil Lelylijn opnemen in Europees netwerk

Minister Mark Harbers van Infrastructuur heeft goede hoop dat de Europese Commissie meebetaalt aan de aanleg van de Lelylijn. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat Brussel bereid is de hogesnelheidstrein tussen Groningen en Amsterdam op te nemen in het Europese snelspoornetwerk TEN-T.

Harbers verwacht de Kamer 'binnenkort' meer informatie te kunnen geven over de Lelylijn in het netwerk van TEN-T. Vandaag en morgen is in Praag een informele bijeenkomst met daarbij de Europese verkeersministers aanwezig. Onder meer de ontwikkeling van hogesnelheidslijnen wordt in de Tsjechische hoofdstad besproken. Nederland heeft zowel mondeling als schriftelijk een aanvraag gedaan bij de Europese Commissie om de Lelylijn op te nemen in het TEN-T netwerk.

10 miljard euro

Door de bereidwilligheid uit Brussel is de komst van de Lelylijn weer een stap dichterbij. De huidige coalitie heeft voor de hogesnelheidstrein een bedrag gereserveerd van 3 miljard euro, maar volgens Harbers kunnen de totale kosten zelfs oplopen tot 10 miljard euro. Het is de bedoeling dat de Lelylijn in 2040 klaar is, liet de minister in juli al weten.

Om in aanmerking te komen voor de Europese gelden is het noodzakelijk dat de Lelylijn wordt opgenomen in het TEN-T netwerk. Vanuit Groningen moet daarom aansluiting zijn met de Wunderline naar Noord-Duitsland. Dit is een snelle spoorverbinding van Groningen naar Bremen (reistijd: ruim twee uur) die de komende jaren wordt gerealiseerd. "Aansluiting van de Lelylijn op de bestaande Wunderline geeft een nieuwe impuls aan de verbetering met de verbinding naar Noord-Duitsland", aldus Harbers.

De internationale insteek van de Lelylijn betekent niet dat het kabinet de nationale doelstellingen voor aanleg van de Lelylijn naar de achtergrond schuift. Harbers: "Zoals vermeld in het coalitieakkoord wordt op dit moment uitgewerkt hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland."

'Lelylijn noodzakelijk'