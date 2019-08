Wat is de succesformule van de jaarmarkt in Wateren?

"Het gebied wat we hier hebben, zit vol campings", vertelt marktmanager Jack de Vries. "Sommige mensen kiezen speciaal voor deze jaarmarkt een camping hier in de buurt. Ik denk dat dat de kracht is van deze markt. De een heeft er nog nooit van gehoord en de ander zweert erbij."Een uur na de opening van de markt loopt al veel publiek rond. De mensen struinen van stand naar stand om te kijken wat er allemaal te koop is. Kinderen staan vol smart te kijken naar het vele speelgoed in de stands, volwassenen kijken liever naar een stand met pannen of telefoonhoesjes. Bijna alles is op de markt te vinden.Maar de echte succesformule van juist deze markt, dat is een raadsel. Zelfs voor marktmanager De Vries. "Wij doen zelf in totaal vijftig markten. En als ik de succesformule zou weten, dan zou ik het daar ook toepassen. Maar nee, dat is een magie die ik ook nog niet gevonden heb."De marktkoopmannen proberen zo veel mogelijk publiek om hen heen te verzamelen. "Mevrouw, kom er even bij", roept een marktkoopman. "Het duurt maar twee minuutjes en het doet geen pijn. Luister..." De markante man met een spons op zijn hoofd wil een punt maken. Een spons moet je niet meer gebruiken om spiegels en dergelijke schoonmaken. De vezeldoeken die hij verkoopt maken de spiegel, in tegenstelling tot de spons, wel goed schoon.Een vrouw, Anna Jongsma, luistert aandachtig en geeft de marktkoopman haar eigen tip: spiritus. "Heel ouderwets doe ik altijd spiritus in het water. Dat blijf ik ook maar doen geloof ik", vertelt de uit Drachtstercompagnie afkomstige vrouw.Samen met haar man staat ze op een camping in Hoogersmilde. Het is een traditie geworden om naar de jaarmarkt te gaan. "Misschien is de kracht juist wel de grote en hoeveelheid", zegt Jongsma nadenkend."Jong en oud komt hier samen", vertelt een vrouw die achter haar stand staat. Ze verkoopt schilderingen op houten planken, kunstwerken en thermometers. "Het is gewoon erg gemoedelijk." Veel mensen komen langs om te zien wat de vrouw verkoopt."We gaan hier elk jaar naar toe", vertelt bezoekster Anja van der Meer. "Het is wel heel leuk. Je koopt allemaal meuk die je niet nodig hebt." In haar hand heeft ze een tasje met twee gardes. "Ik kom eigenlijk altijd wel met iets thuis." De weekmarkten in de buurt zijn anders dan deze markt in Wateren, meent Van der Meer. "Daar is het altijd hetzelfde. Hetzelfde loopje. Dezelfde dingen die te koop zijn... Ik denk dat dit toch anders is omdat het één keer per jaar is."Is dat inderdaad het grote verschil? Dat het één keer per jaar is? Of is het dan toch de grote en de hoeveelheid stands? Wat deze magische succesformule van de jaarmarkt in Wateren ook is, de bezoekers hebben een leuk dagje uit gehad.