Anderhalf jaar cel geëist voor oplichting in zonnepanelen in Eelde en Vries

"Een geraffineerde wijze van oplichten", beschreef de officier van justitie de werkwijze van de 37-jarige Theo van B. uit Groningen. De man lichtte volgens de aanklager in 2018 en 2019 tientallen mensen in Noord-Nederland op door zonnepanelen te verkopen en die niet te leveren. Dit deed hij onder andere in Eelde en Vries. De officier van justitie eiste een celstraf van anderhalf jaar en het terugbetalen van de schade: ruim 100.000 euro.

"Er is bewust misbruik gemaakt van vals opgewekt vertrouwen", zei de officier van justitie over de handelswijze van de Groninger. Een gelikte website, inclusief logo's die onrechtmatig werden gebruikt, moesten geïnteresseerde burgers over de streep trekken. Door de subsidiemogelijkheden kwam in 2018 veel aandacht voor het investeren in duurzame energie. Het leggen van zonnepanelen was zeer in trek en de verdachte wilde volgens de officier van justitie hier een slaatje uit slaan.

Een lening afsluiten zonder vergunning

Gegadigden die op de website van de verdachte reageerden werden door de man bezocht. Daarna volgde steevast een offerte, die volgens de aanklager eveneens professioneel oogde door logo's en een lange staat van dienst, die niet klopte. Er moest wel vooraf worden betaald of Van B. haalde hen over een lening af te sluiten via Greenloans (ABN AMRO). Een dergelijk advies mocht Van B. volgens de aanklager niet geven, omdat de man hiervoor niet de vergunning had van Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In februari 2020 besteedde het televisieprogramma Opgelicht aandacht aan deze zaak. Van B. werd kort daarop aangehouden. De man is volgens de officier van justitie een langere tijd bezig geweest door met leugens en verzinsels mensen over te halen te betalen voor iets wat ze niet kregen. "Telkens maakte de man nieuwe slachtoffers en hij had nooit de intentie om tot levering over te gaan", zei de aanklager. Enkele klanten, die toch achteraf betaalden, kregen moeizaam geleverd.

Hij werd weer geflest

De man weersprak dat hij willens en wetens mensen oplichtte. Door de toenemende drukte liep hem alles over de schoenen. Bovendien ging hij met een leverancier in zee, die hem weer fleste. "Ik betaalde hem cash 68.000 euro en de goederen strandden bij de grens", zei Van B. tegen de rechter. De zakelijke rekening van de verdachte werd, volgens de aanklager, structureel leeggehaald ten behoeve van zijn privérekening: "Er werd niet ingekocht waarvoor was betaald: zonnepanelen".

Lang strafblad

De officier van justitie hield rekening met het lange strafblad van Van B. De man werd in 2021 in Rotterdam nog veroordeeld voor het in brand steken van een zendmast. Dit jaar moet de man voor de rechtbank in Groningen terechtstaan voor een drugsdelict. De advocaat van Van B. pleitte voor vrijspraak. De Groninger was buiten zijn schuld in de problemen gekomen, door in zee te gaan met een malafide zakenpartner. Hij had nimmer de intentie om anderen te benadelen, zei de verdediger.