Taakstraf voor veroorzaken ernstig ongeval in De Groeve

Een 62-jarige man uit Muntendam is voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op 23 april 2020 in De Groeve veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De rechter legde hem ook een rijontzegging op van twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

De agenten troffen een automobilist aan die met dubbele tong sprak. Volgens de ademtest had de man drie keer meer gedronken dan is toegestaan. Hij zag de fietsers niet door de zon, die laag stond. Nergens blijkt dat de man inderdaad werd verblind door de zon. Het slachtoffer was als arts in opleiding een jaar lang uit de running.