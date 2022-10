Provincie houdt 25 en 27 oktober informatieavonden over transferium De Punt

Het plan is omstreden: zo is er een actiegroep Transferium-Nee opgericht om de nieuwe OV-hub te bestrijden.

De provincie zegt dat er 'in de loop der jaren in de omgeving uiteenlopende beelden zijn ontstaan over wat het plan inhoudt'. Om hier duidelijkheid over te geven, worden de informatieavonden georganiseerd. "Wij willen graag in gesprek met bedrijven, natuur- en belangenorganisaties en omwonenden uit de omgeving om te horen hoe zij tegen het plan aankijken", zegt Nelleke Vedelaar, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van provincie Drenthe. "Wat zijn de pluspunten, zorgen en bedenkingen? Mensen zijn uitgenodigd om hun mening te geven. Deze geluiden wegen wij mee in ons standpunt voor verdere besluitvorming."