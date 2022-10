Nieuwbouwplan voor gemeente Coevorden bestaat uit 750 'flexwoningen' voor 'spoedzoekers'

De gemeente Coevorden is eruit: de 750 woningen die gebouwd moeten worden voor 2030 zijn bestemd voor 'spoedzoekers' en het worden 'flexwoningen'. Zo is in de nieuwe begroting van de gemeente te lezen.

De bedoeling is dat in het eerste kwartaal van 2023 onderzocht wordt waar de beste locaties zijn binnen de gemeente voor deze flexwoningen. Daarna kiest de gemeente drie locaties en wil zij in hetzelfde jaar beginnen met proefprojecten voor de nieuwbouw.

Veel partijen in de gemeenteraad zeiden eerder dit jaar dat er vooral starters en sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, omdat daar ernstig tekort aan is. Met dit plan lijkt daar gehoor aan te worden gegeven.

Nieuwe termen

Voor wie 'spoedzoekers' en 'flexwonen' ook nieuwe termen zijn: onder 'spoedzoekers' vallen de woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak.

Flexwonen gaat over tijdelijke woonoplossingen die relatief snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd. Kenmerkend is het 'tijdelijke karakter' van de woning, de bewoning of het gebruik van een locatie waarop de woning wordt geplaatst.

'Spoedzoekers'