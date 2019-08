Werk- en celstraf voor misbruiken cliënte zorginstelling

Hoewel de man zei dat hij - na een dienstverband - in die periode alleen nog als vrijwilliger bij de instelling werkte en de vrouw geen cliënt van hem was, ziet de rechtbank hem wél als zorgverlener. Maar de rechtbank vindt niet dat hij de cel in moet, zoals het Openbaar Ministerie twee weken geleden eiste. Het OM eiste toen één jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat gaat de rechtbank te ver, omdat de zaak twee jaar oud is en de man het slachtoffer niet zelf behandelde.De Emmenaar begeleidde in juni 2017 een weekendje weg met cliënten naar een vakantiehuis in Emmen. De vrouw, die vanwege een lastige situatie thuis tijdelijk in de instelling woonde, was ook mee. Toen de man haar aanbood haar rug te masseren, stemde de vrouw toe. Alleen ging de man veel verder dan zij had gewild, vertelde ze later aan de politie. Uiteindelijk hadden de twee seks, terwijl de vrouw naar eigen zeggen meerdere keren had aangegeven dat ze dat niet wilde.De man bekende wel dat hij de vrouw had aangeraakt en gezoend, maar verder niet. Hij werd bij de instelling op staande voet ontslagen. De rechtbank vindt dat de man veel te ver is gegaan. Het aanbod de vrouw te masseren had hij überhaupt niet mogen doen, vindt de rechtbank. Ook neemt ze het hem kwalijk dat misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de vrouw, die al getraumatiseerd was door ellende in haar verleden.De man moet haar 1250 euro schadevergoeding betalen, bepaalde de rechtbank.