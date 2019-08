Veel dodelijke ongevallen door rijden zonder gordel: 'Gek dat mensen ze niet omdoen'

Van de in totaal 63 dodelijke ongelukken, zijn drie ongelukken in Drenthe meegeteld. Vanwege de privacygevoeligheid van de informatie is niet meegedeeld hoe en waarom die ongelukken plaatsvonden.Woordvoerder Marcel Kwant van Veilig Verkeer Nederland zegt dat het niet dragen van de veiligheidsgordel een landelijk probleem is. "We zijn heel erg geschrokken. Het eerste wat je doet in de auto is toch je gordel omdoen?""Officieel weten we niet waarom mensen de gordel niet omdoen", aldus Kwant. "Maar je hoort dat vooral sommige jongeren het bijvoorbeeld stoer vinden om zonder gordel te rijden." Verder hoort hij dat sommige automobilisten het niet lekker vinden zitten of dat ze die vergeten zijn om te doen.Uit het rapport van SWOV blijkt dat sommige automobilisten ook hun gordelverklikker proberen uit te schakelen, door bijvoorbeeld eerst de gordel vast te klikken en daarna te gaan zitten.Kwant zegt dat binnenkort op sociale media een campagne wordt gestart om automobilisten ertoe aan te zetten een gordel om te doen. "Als het erger wordt dan gaan we in overleg met andere partijen om na te denken over grotere campagnes. Zoals posters of borden langs de weg." Dan kunnen de provincies ook in beeld komen als gesprekspartner, omdat ze beheerder zijn van de provinciale wegen.Kwant is blij dat het onderwerp, na het rapport van SWOV, in de aandacht van media staat. "Vlak na een campagne zijn de mensen extra attent, maar na een langere tijd verwatert het. Maar in principe is het zo standaard, dat het gek is dat mensen hem niet omdoen."