Lefier heeft plannen voor flat met zes verdiepingen in Emmerhout

Woningbouwcorporatie Lefier werkt aan een plan om een nieuw appartementengebouw te bouwen aan Het Waal in Emmerhout. Het gebouw krijgt zes verdiepingen en 20 appartementen. Tegen het einde van het jaar geeft de directie een definitieve klap op het plan.

Het gebouw komt te staan op een stuk onbebouwde grond, nabij de Houtweg. Het complex krijgt dezelfde uitstraling als de drie flats die daar al in 2006 zijn gebouwd door Lefier.

"Waar we eerst met krimp te maken hebben gehad, nemen we nu een lichte groei waar qua inwoners. Vandaar dit initiatief", aldus manager Nienke Louwdijk. Volgens haar collega Bram Heeres valt de bouw binnen het geldende bestemmingsplan en is er al overleg geweest met de gemeente.

Er moet nog een besluit worden genomen of de woningen als sociale huur of als middenhuur worden aangeboden. Bij die laatste categorie gaat het om een iets hogere inkomensgroep. Louwdijk: "Het idee is dat we deze groep de gelegenheid kunnen bieden om door te stromen."

Een ander puntje van aandacht zijn de alsmaar stijgende bouwkosten. Mogelijk zijn die nog van invloed, aldus Heeres. "Maar ik ga er vanuit dat we gewoon door kunnen gaan." Op zijn vroegst kan er na de zomer van 2023 worden begonnen met de bouw.

Bouwen in Klazienaveen

Komend voorjaar verwacht Lefier van start te kunnen met de bouw van drie appartementencomplexen met 69 appartementen aan de Meridiaan in Klazienaveen. Een aantal verouderde wooncomplexen zijn inmiddels gesloopt. Komend voorjaar gaat de eerste schop de grond in.

60 procent buiten Emmen

Lefier steekt verder tot 2032 jaarlijks 35 miljoen euro in het verduurzamen van in totaal 2500 woningen in de gemeente Emmen. De woningen met de laagste energielabels (E, F of G) moeten opgekrikt worden naar label A.

Volgens Louwdijk en Heeres gaat het om woningen die verspreid door de gehele gemeente liggen. "De verdeling ligt op op ongeveer 60 procent in de dorpen en 40 procent in Emmen zelf." De verduurzaming is een noodzakelijke stap, aldus Louwijk. "Zonder aanpak zouden deze woningen na 2030 niet meer mogen worden verhuurd."

Geen huurverhoging