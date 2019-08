'Bij twee gebroken poten moet ik hem uit z'n lijden verlossen'

Nu is het bij aanrijdingen vaak nog onduidelijk wat er met een gewonde ree moet gebeuren. Met de valwildregeling moet daar verandering in komen. Natuurlijk bel je eerst de politie, maar als het om een gewond, wild dier gaat kun je vanaf nu ook het piketnummer van de Faunabeheereenheid bellen. De coördinator stuurt dan de dichtstbijzijnde vrijwilliger naar de plek van het ongeval."Wij zijn ervoor opgeleid om te kunnen bepalen wat er met de ree moet gebeuren. Als het bijvoorbeeld twee gebroken poten heeft, overleeft het niet meer in het wild. Dan moet het uit z'n lijden worden verlost", licht Nijzing toe.Soms rent of strompelt een aangereden ree weer terug het bos in. Ook dan komt de hulp van Faunabeheer van pas. Nijzing: "Als het dier nog weg kan komen is de eerste reactie om het op een rustig plekje te laten herstellen. Wij hebben ook mensen met honden die getraind zijn om de ree op te sporen. Meestal valt het wel mee, maar soms is het dier er toch te erg aan toe."De organisatie registreert ook cijfers van de ongevallen. Die komen van pas bij het voorkomen van aanrijdingen met het wild. "Als we weten waar de meeste ongevallen plaatsvinden en waar dat door komt, kunnen we er wat aan doen", vertelt Lennart van Rees namens Faunabeheer Drenthe. "Denk hierbij aan een goede afrastering langs de wegen of wildspiegels."In de meeste provincies worden meldingen die bij de politiemeldkamer binnenkomen meteen doorgespeeld aan het Faunabeheer van die regio. In Noord-Nederland is dat nog niet het geval, maar de politie laat in een reactie aan RTV Drenthe weten hiervoor open te staan.Meldingen van aanrijdingen komen bij de coördinator van de regeling binnen via wegbeheerders of politie. Automobilisten of andere betrokkenen kunnen zelf ook een aanrijding met een ree doorgeven via. "En omdat het lastig is te onthouden, zou ik hem in m'n contactenlijst zetten", adviseert Van Rees.