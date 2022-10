Sweel en de Zweelers, van kerspel tot gemeente

Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de samenstelling van de dorpen, en hoe die veranderd is. Rein Tromp: "Na de oorlog zie je dat oude boerderijen die niet meer doelmatig waren begonnen te vervallen. Een boer, die boert die door. Totdat het niet langer ging; hij de sanering inging of gewoon te oud was om te werken, en er geen opvolger was. In veel gevallen werden die boerderijen toen verkocht aan nieuwkomers. Je ziet in de jaren 60 in een landelijk dagblad een artikel over een 'tikkende sociologische tijdbom' in Zweeloo. Er was aan de ene kant wel degelijk spanning tussen de oude Zweelers en de nieuwkomers, aan de andere kant zie je ook dat dat eigenlijk vanzelf verdwenen is. Die tijdbom is nooit tot ontploffing gekomen. Tegenwoordig kan men prima met elkaar door één deur", aldus Tromp.