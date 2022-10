Na jaren van daling meer inbraken, Meppel spant landelijk de kroon

Na jaren van daling is het aantal woninginbraken in Drenthe weer gestegen. In de periode van januari tot en met september sloegen inbrekers in onze provincie in totaal 495 keer toe. In dezelfde periode vorig jaar registreerde de politie nog 351 inbraken.

Het gaat dus om een stijging van 41 procent, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van politiecijfers. Drenthe is hiermee de provincie met procentueel de grootste stijging. Het aantal inbraken stijgt voor het eerst sinds 2017. Sinds dat jaar noteerde de politie ieder jaar een daling. Vooral in 2021 drongen dieven veel minder vaak huizen binnen.

Dat hield verband met de coronamaatregelen, merkt de politie op. "We waren veel thuis en konden bijna nergens naartoe", zegt politiewoordvoerder Renate Winkel. "Toen hadden inbrekers minder kans om bij een woning in te breken. Nu we weer vaker van huis zijn, neemt het aantal inbraken ook weer toe."

Meppel: stijging van 900 procent

In tien van de twaalf Drentse gemeenten steeg het aantal inbraken ten opzichte van 2021. Alleen Hoogeveen (van 54 naar 44) en Noordenveld (van 20 naar 18) noteren gunstige cijfers. Borger-Odoorn (van 8 naar 14) en Midden-Drenthe (van 18 naar 33) zien het aantal inbraken bijna verdubbelen. Maar deze gemeenten vallen in het niet bij de cijfers van Meppel. Daar steeg het aantal inbraken met liefst 900 procent, van 9 naar 90. Ook ten opzichte van 2019 (pre-corona) is dat fors meer, toen waren het er 35.

Meppel is hiermee zelfs landelijk de grootste stijger. De politie laat weten bekend te zijn met de inbraakgolf in Meppel. "Op verschillende manier proberen we hier grip op te krijgen", zegt Winkel. "Zo surveilleren we 's nachts meer in de gemeente. Het heeft echt onze prioriteit." De politie gaat uit van meerdere daders. Of de inbraken verband met elkaar houden, 'maakt deel uit van het onderzoek', aldus de politie.

Landelijk