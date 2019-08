Eén jaar cel met behandeling na geweld in aso-azc

De man is aan de drank en lijkt psychische problemen te hebben. Hij werd uit meerdere asielzoekerscentra weggestuurd, omdat hij er voor overlast zorgde. Vorig jaar werd hij uiteindelijk overgeplaatst naar de extra beveiligde toegangslocatie (ebtl) in Hoogeveen, ook wel bekend als het aso-azc. Daar sloeg hij begin juni zonder enige aanleiding een medebewoner in het gezicht.Het slachtoffer zat in een recreatieruimte toen de man op hem afkwam en hem sloeg. Beveiligers zagen het op camerabeelden gebeuren en ook een medebewoner die erbij was, legde een verklaring af. Het slachtoffer vertelde dat de 51-jarige man hem al langere tijd lastig viel.De asielzoeker uit het Midden-Oosten ontkende in de rechtszaal dat hij iets fout had gedaan, maar de rechtbank gelooft hem niet. De man is sinds 1990 in Nederland en heeft - ondanks dat hij ook nog tien jaar in Tsjechië heeft gewoond - hier een strafblad van 31 bladzijden. Genoeg voor het predicaat 'veelpleger', vindt de rechtbank.De man moet tijdens zijn straf worden onderzocht, zodat duidelijk wordt wat voor psychische problemen hij heeft. Volgens de rechtbank moet hij dan daarvoor en voor zijn drankverslaving worden behandeld. De asielzoeker is het niet eens met de straf en riep meteen na de uitspraak dat hij in hoger beroep wil.