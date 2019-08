Voormalig Miss Ganzenhoedster vlogt veel over zusje met downsyndroom

Haar overwinning in de missverkiezing vier jaar geleden gaf Kremer een indruk hoe het is om in de schijnwerpers te staan. “Toen ik Miss Ganzenhoedster was in 2015 kwam ik in aanraking met camera’s en moest je jezelf presenteren. Dat vond ik erg leuk.”“Dat was het punt in mijn leven dat ik dacht van: dit is misschien wel iets dat ik wil doorzetten”, gaat de 19-jarige Kremer verder. “Ik heb toen camera’s aangeschaft en heb van vrienden geleerd te 'editen'. Zo ben ik steeds verder dat wereldje ingedoken", aldus Kremer wier filmpjes inmiddels 2,8 miljoen keer zijn bekeken.Kremer betrekt regelmatig een familielid bij haar video’s . “Waar ik tegenwoordig veel over praat is mijn zusje Emma. Mijn zusje Emma is dertien jaar en heeft het syndroom van Down. Ik wil graag op YouTube laten zien hoe het is om een zusje met Downsyndroom te hebben.”Hoewel bijvoorbeeld Johnny de Mol het Downsyndroom behandelt in zijn televisieprogramma SynDroom, vindt Kremer dat dit onderwerp op YouTube te weinig aandacht krijgt.Kremer: “Tegenwoordig zie je dat best veel kinderen opkijken tegen YouTubers en 'influencers', dus ik kan voor hen ook een soort helpende hand zijn.” Ze wil aan haar volgers laten zien hoe het eraan toe kan gaan, zodat mensen erover kunnen praten.En haar zusje? “Die is elke keer weer aan het genieten. Als ik af en toe thuiskom in Drenthe vraagt ze: gaan we weer een YouTube-videootje te maken? En als ik het zeg dan is ze heel blij. Emma vindt het heel leuk.”Vlogster Kremer zegt dat ze er geld aan verdient, maar niet zoveel. Het bedrag verschilt per maand. Toch kan je een aardig zakcentje aan het werk overhouden. Wil ze dat ook?“Op zich zou ik dat leuk vinden”, antwoordt Kremer. “Maar daar zit echt heel veel werk in, wat mensen wel eens vergeten.” Ze ziet de traditionele media ook als optie in de toekomst. Ze noemt als voorbeeld Anna Nooshin die zowel online, als op televisie presenteert. “Dus eigenlijk overal en nergens.”