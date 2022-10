Bal ligt op de stip voor ombouw voetbalveld naar woonhofje Weiteveen

Vroeger scoorde je er doelpunten en wellicht over anderhalf jaar een woning. Want wat nu niet meer is dan een voetbalveldje, is straks in Weiteveen een compleet nieuw woonhofje. De plannen werden vandaag gepresenteerd in het Veenloopcentrum aldaar.

Het woningbouwplan behelst de bouw van 21 levensloopbestendige woningen. Van dat aantal zijn er drie vrijstaand en vier half vrijstaand. De rest bestaat uit rijtjeswoningen.

2024

Het voormalige c-veld van lokale voetbalvereniging Weiteveense Boys is hiervoor de aangewezen plek. Het speelterrein raakte ongeveer zeven jaar geleden in onbruik. Tegelijkertijd is de vraag binnen het dorp naar woningen voor zowel senioren als starters hoog.

Nu het plan verder is uitgewerkt, moeten de gebruikelijke procedures worden doorlopen. Zoals de nog noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan. Als alles meezit dan kan de eerste steen in de eerste helft van 2024 worden gelegd.

Dorpsvoorzitter Henry Schepers is blij met deze broodnodige uitbreiding. "Aanvankelijk zagen wij meer heil in uitbreiding van het Kienholt, de jongste wijk van het dorp. Maar de gemeente wees ons op het voetbalterrein en vroeg ons om zelf een plan in te dienen. Het uiteindelijke resultaat zie je nu hier", wijst hij op de aanwezige informatieborden en plattegronden."

Nog een voetbalveld aan snee?

De belangstelling is enorm. "Bij de gemeente zijn inmiddels ongeveer 60 aanmeldingen binnengekomen." Het dorpsbestuur besloot meteen het ijzer te smeden nu het heet was en kijkt samen met de gemeente naar meer mogelijkheden binnen de bebouwde kom.

"Nee, er komt niet nog een voetbalveld aan snee", zegt Schepers lachend. "Wel hebben we drie andere locaties op het oog." Het idee is om hier grotere kavels te realiseren. Ook daar is vraag naar."

Volgorde van inschrijving