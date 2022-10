Een vrouw is vanavond gewond geraakt bij een botsing op de Ceintuurbaan in Meppel.

Het ongeluk ontstond toen een automobilist vermoedelijke remde voor een zebrapad. Vervolgens werd hij van achter aangereden door een andere automobilist. Daarbij raakte een vrouw in de voorste auto gewond. Het is onbekend hoe zij eraan toe is.