Toeristen Dwingelderveld moeten straks koffie drinken in Dwingeloo

Wie het Dwingelderveld wil bezoeken, zal daarvoor vaak uitkomen in Spier of Ruinen. Maar hoogstwaarschijnlijk niet direct in Dwingeloo. Opvallend, want het natuurgebied is naar deze plaats genoemd. Het dorp probeert dat tij nu te keren.

"Het is handig als men weet: hier ga je het nationaal park in", zegt voorzitter Jurgen Weenink van de werkgroep in Dwingeloo. Het gebied rond De Vijfsprong, waar allerlei wegen samenkomen vanuit Dwingeloo en omgeving, is daarom opgeknapt. Een trimbaan is aangelegd en het oogt allemaal weer netjes.

Dwingeloo de naam, Ruinen het bezoekerscentrum