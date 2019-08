Prijs voor dagje uit stijgt sterk; vooral musea en dierentuinen duurder

Vooral de toegangsprijs voor musea en dierentuinen is flink omhoog gegaan. In juli van dit jaar lag de prijs voor de reguliere ticketverkoop 17 procent hoger dan in juli 2014. In diezelfde periode zijn de consumentenprijzen gemiddeld met bijna 7 procent gestegen.Bezoekers van recreatie- of sportevenementen en attractieparken waren ook duurder uit. De toegangsprijzen zijn over de afgelopen vijf jaar gemiddeld met bijna 14 procent gestegen. Een bezoek aan het theater, een concert, een muziekfestival of de bioscoop werd 10 procent duurder.Voor een hapje eten buiten de deur is ook een dikkere portemonnee nodig. Eten en drinken in een restaurant kost bijna 12 procent meer dan in juli 2014. Vooral fastfood werd duurder, met een stijging van 15 procent in vijf jaar.Als een museum of dienrentuin met de auto wordt bereikt, spelen de parkeertarieven een rol. Deze zijn in vijf jaar tijd bijna 16 procent hoger geworden. Voor mensen die met de trein, tram of bus reizen is het vervoer 11 procent duurder vergeleken met juli 2014.Ondanks de prijsstijgingen is het aantal mensen dat een dagje uit gaat sinds 2010 ieder jaar gestegen. Eén op de vijf bezoekers kwam uit het buitenland.