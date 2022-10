Personeelstekort NS: spitstreinen Assen-Groningen geschrapt

De intercity's tussen Groningen en de randstad blijven wel rijden, net als de sprinters tussen Groningen en Zwolle. Daardoor gaan er in de spits straks vier in plaats van zes treinen per uur tussen de Groningse en Drentse hoofdstad, meldt RTV Noord

Ook in de nieuwe dienstregeling, die op 11 december 2022 ingaat, komt de trein niet terug. "Met deze maatregel willen we duidelijkheid scheppen voor onze reizigers", zegt een woordvoerder van NS. "Deze beslissing nemen we echt niet makkelijk, maar we zijn hier helaas toe genoodzaakt."

De woordvoerder geeft aan dat het personeelstekort bij NS nog altijd niet is opgelost. "We willen met deze maatregel bovendien voorkomen dat mensen door de hoge werkdruk ziek worden. Op termijn willen we reizigers natuurlijk bieden wat ze van ons gewend waren, maar dat is nu even in de toekomst kijken."