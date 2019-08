Eikenprocessierups nestelt zich ook in de bodem

Dat stelt onderzoeker Sylvia Hellingman van Kenniscentrum Eikenprocessierups. Volgens haar maken deze ondergrondse nesten het een stuk moeilijker om de groei van het aantal eikenprocessierupsen tegen te gaan."Kijk", zegt Hellingman, terwijl ze met haar vinger naar een klein gaatje wijst tussen de boomwortels. "Dit is een uitvlieggat van een processievlinder. Dit is er ook een. En hier." Met een net om de onderkant van de boom houdt ze de pas uitgekomen vlinders vast. "Daar zie je het bewijs", aldus Hellingman, niet zonder trots.Om hoeveel van dit soort ondergrondse nesten het gaat, moet het Kenniscentrum Eikenprocessierups nog onderzoeken. Nu al denkt de onderzoeker dat het zeker dertig procent van de nesten betreft en dat is volgens haar een probleem. "Want daarnaast zijn lang niet alle bovengrondse nesten verwijderd", zegt Hellingman. "Ik verwacht dat de eikenprocessierups volgend jaar in aantal is verdrievoudigd."De ondergrondse nesten zorgen, gelukkig voor voorbijgangers, niet voor jeuk. Alleen als de grond direct onder de eik wordt omgewoeld, ontstaan er problemen.Het is echter wel lastiger om de nesten te vinden. "Dit moet goed gedocumenteerd worden en hier moet ook een protocol voor worden gemaakt", zegt de onderzoeker. Als de ondergrondse nesten zijn gevonden, is het wel makkelijker om ze te verwijderen. "Want spuiten op rupsen met brandharen heeft geen zin. Als ze in de grond zitten, is het kat in het bakkie."Hellingman is in gesprek met gemeenten en de provincie Drenthe over het veranderen van het protocol, zodat ook ondergrondse nesten van eikenprocessierupsen kunnen worden verwijderd.