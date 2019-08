Waarom heet een straat in Roswinkel Stad?

Als je iets wilt weten over de geschiedenis kom je al snel uit bij Harm Joling. Hij woont al zijn hele leven in Roswinkel en weet ook bijna alles van het dorp. Hij heeft wel een theorie over die stadsrechten, al is daar nooit bewijs voor gevonden.“Coevorden aan de grens, een stadje. Roswinkel, de volgende aan de grens, stadsrechten niet bekend. Dan Bourtange, stadsrechten. En dan Nieuweschans, geen stadsrechten. Dus het zal mogelijk wezen dat Roswinkel ook stadsrechten heeft, maar ja”, aldus Joling.In het Drents Archief heeft Joke Wolff de boeken er op na geslagen. “Ik heb een heel oude vermelding gevonden uit 1327 waarin Roswinkel staat vermeld. Het gaat om een vonnis van de rechtbank waarin terloops Roswinkel wordt genoemd.” Helaas geeft het geen duidelijkheid over mogelijke stadsrechten of de naamgeving van straat Stad.Harm Joling houdt het bij zijn eigen theorie: De naam stad stamt af van het Drentse woord stee oftewel woonplek. Men ging vroeger rond de kerk wonen, de stee en dat is later verbasterd tot Stad.De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.