Asser Boys G1 dreigt na 31 jaar op te houden met bestaan

"Maar als nu iemand zich meldt gaan we er alles aan doen om het elftal te behouden", zegt Asser Boys-bestuurslid Sjoerd Rombout.Volgens Rombout heeft de vereniging al allerlei pogingen gedaan om iemand te vinden die 'binnen de doelgroep valt'."Je moet met deze doelgroep om kunnen gaan. Je hebt geen speciale opleiding nodig, maar het zijn mensen met gedragsproblematiek", laat Rombout weten. "Daar moet je mee om kunnen gaan."Volgens Rombout is verstand van voetbal hebben ook belangrijk. Het probleem zit volgens het bestuurslid vooral in begeleiders die op zaterdag met het elftal op stap gaan om wedstrijden te spelen.Het doet Rombout pijn dat het G1-elftal ophoudt te bestaan. "We hebben het met trainer Henry Jansen tien jaar lang goed in kunnen vullen. Inmiddels zijn er al spelers op zoek naar andere verenigingen."Toch benadrukt Rombout dat G-voetbal niet stopt bij Asser Boys. "Ons G2-elftal blijft gewoon. Dat is een andere groep met jongere spelers. Daar zitten ouders in de begeleiding."Ook met de aanwas van het tweede G-elftal zit het nog wel goed. "We hebben naast de G-elftallen de Topkids, dat is jeugd met een beperking."