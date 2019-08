Rooie Tinus kan niet meer lopen: Ik wil terug op de trekker

Ik ben niet dood! Rooie Tinus

Mis jij Rooie Tinus ook en wil je hem een hart onder de riem steken? Een kaartje sturen kan naar:



Zorgcentrum Borgerhof

T.a.v. Rooie Tinus

Grote Brink 2

9531 AL Borger

Tinus Brink, zoals hij officieel heet, is een icoon in Gieten en een bekendheid in Assen, Drouwenermond en Stadskanaal. Elke week komt hij hier met zijn trekker-met-kar om oud papier en oud-ijzer op te halen.Dik drie weken geleden viel Tinus van zijn fiets. "Ik heb toen om hulp geroepen naar de buurman, die was achter bezig. Ik kon niet meer overeind komen." Met hulp gaat Tinus naar binnen en hij slaapt die nacht op de bank. "Daar hebben ze me bovenop getild, ik kon ja niet meer lopen", zo vertelt hij.De volgende dag gaat hij met de ambulance naar het ziekenhuis, maar daar kunnen ze niet ontdekken wat Tinus mankeert. Nadat hij weer naar huis mag, wordt hij een paar dagen later toch weer opgenomen. Nu verblijft hij in het Borgerhof in Borger. Hier wordt verder onderzocht wat er aan de hand is en krijgt hij, zoals hij het zelf noemt, "een grote beurt: even helemaal in de revisie."Op een gegeven moment deden geruchten de ronde dat Rooie Tinus zou zijn overleden. "Iemand uit Assen had dat op Facebook gezet ja. Ik snap er helemaal niks van. En nee, ik ben daar zeker niet blij mee. Ik ben niet dood. Ik ben nog springlevend!"Tinus zit in een rolstoel aan de koffie. "Mijn benen zitten helemaal in het verband", vertelt hij. "En ik ben steeds zo duizelig." Sinds hij in het Borgerhof zit is hij flink opgeknapt, merken de medebewoners op. "Hij heeft een knipbeurt gehad en wordt nu regelmatig geschoren. Zelfs de manicure is bij hem langs geweest!" Tinus lacht er om: "Ik was vroeger wel watom de kop, ja. Nu weer netjes hè!"Er wordt in het verzorgingshuis goed voor hem gezorgd, maar over het eten dat hij in Borgerhof krijgt is Tinus niet te spreken. "Dat is helemaal niks. De soep is vies, het stinkt gewoon. En ik krijg maar kleine porties." De visboer op de hoek biedt uitkomst: "Dan laat ik drie gebakken visjes komen."Al dik zestig jaar zit Rooie Tinus in het vak. "Ik begon met een bakfiets, als kind al. Bij de huizen langs om spul te halen." Daarna kwam er een motorkar, toen nog een motorkar en uiteindelijk de trekker. "Met de trekker kon ik veel meer meenemen. Kar erachter en gaan."Tinus is een manusje van alles. Oud papier, oud-ijzer en hij heeft ook een poosje als ijscoboer gewerkt. "Dan stond hij tijdens de uittocht van de TT aan de rotonde in Gieten ijs te verkopen", weet Klamer Bos, een jeugdvriend van Tinus.Aan aandacht heeft de Gietenaar geen gebrek: "Elke avond krijg ik wel bezoek. De aanloop is enorm!" Ook de postbode weet Rooie Tinus te vinden. "Ik heb al 33 kaarten gekregen sinds ik hier zit. En er komen er vast nog wel meer! De aandacht doet me enorm goed. Dat ze me missen."Als het aan Rooie Tinus ligt, zit hij zo snel mogelijk weer op de trekker. "Maar voorlopig kan ik even niks", zo zegt hij. "Ze moeten eerst uitvinden wat er mis is met me. Daarna moet ik nog weer beter worden."