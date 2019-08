Dagje uit duur? Deze Drentse uitjes zijn gratis

Bekijk hier het overzicht van zwemplassen in Drenthe.

De prijzen voor museumbezoeken zijn flink gestegen de afgelopen vijf jaar. Gemiddeld zo'n zeventien procent. Museumdorp Orvelte doet daar niet aan mee, want toegang tot het dorp is gratis.Waan je even in vervlogen tijden op de autoloze weggetjes, tussen oude boerderijen en andere monumentale panden. Het enige wat je hoeft te betalen zijn parkeerkosten, die bedragen drie euro per dag.Drenthe kent drie nationale parken: het Dwingelderveld, de Drentsche Aa en het Drents-Friese Wold. Ze zijn gratis toegankelijk, net vele andere natuurgebieden in onze provincie.Het goedkoopst is natuurlijk om per fiets of wandelend naar de natuurgebieden te gaan. Want, natuurgebieden zijn soms dichterbij dan je denkt. Bij iedere Drentse stad zijn mooie plekjes te vinden. Rustig een rondje fietsen of sportief stampen op de pedalen; Drenthe heeft mogelijkheden voor alle soorten fietsliefhebbers. Op internet zijn duizenden kilometers aan fietsroutes te vinden en daar komen jaarlijks nieuwe bij . Ook bij de Toerist Informatie Punten zijn fietskaarten beschikbaar.De VAM-berg is de nieuwste attractie van fietsprovincie Drenthe. Naast fietsers kunnen wandelaars er ook hun hart ophalen. De looppaden rond het dak van Drenthe worden namelijk verbeterd.Want waar het mooi fietsen is, is het ook mooi wandelen. Dat weten ze bij Recreatieschap Drenthe ook. Zij werken aan een wandelknooppuntennetwerk waarbij 10.000 kilometer aan routes in Drenthe aan elkaar worden geknoopt.Wie even verkoeling nodig heeft, kan genieten van één van de vele zwemplassen in Drenthe. Niet allemaal zijn ze gratis, maar wie even zoekt vindt wel een recreatieplas waar je met eigen koelbox en versnaperingen een dagje kunt vertoeven.Van Donderdag Meppeldag met tal van activiteiten en optredens tot het Brinkfestijn in Ruinen: veel Drentse plaatsen vieren de zomer met speciale dagen. Met een beetje zelfbeheersing hoeft dat niets of niet veel te kosten.