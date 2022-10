Drakenlijnen en paddenstoelen: wat is er dit weekend te doen?

Hoe winkelde historisch Assen?

Dat ontdek je zaterdag tijdens de lunchlezing Tegen prijzen die u zullen aanstaan! in Warenhuis Vanderveen. Kitty Janssen van de Asser Historische Vereniging vertelt hoe winkelen ontstond in de 19e eeuw, hoe winkels veranderden van kleine huiskamerzaakjes tot warenhuizen, toonbanken plaatsmaakten voor zelfbediening en eenmanszaken grote ketens werden. Natuurlijk wordt hierbij vooral gekeken naar de veranderingen in Assen in de loop der jaren. De lezing in het kader van Kadetje Cultuur duurt van 12.00 tot 14.00 uur en is gratis te bezoeken in de Buningzaal. Reserveren is noodzakelijk en kan via kadetjecultuur@vanderveen.nl of door langs te gaan bij Kunstplaza Schurer.

Wichelroedes, drakenlijnen en oeroude houtkolossen

Heb je ooit al eens met een wichelroede gelopen? Niet? Zondag is je kans om er kennis mee te maken tijden Keltische boomwandeling in het Asserbos. Voor de Kelten speelden bomen een belangrijke rol. Wichelroedeloper Johannes Zoet en historicus Girbe Buist gaan tijdens de wandeling in op de symbolische betekenis van diverse boomsoorten die groeien in het Asserbos. Voor de wandeling krijg je een wichelroede en leer je hoe je die moet vasthouden en hanteren. Volg energiebanen en ontdek welke bomen op een knooppunt van drakenlijnen staan. Huh? Ja, echt. Opgeven voor de wandeling kan via contact@pelgrimstocht.nl of via tel. 06-51085948. Deelname kost 18 euro. De tocht begint om 13.30 uur bij het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Najaarsmarkt Dieverbrug

Neem voor de zekerheid je paraplu mee en een grote tas, want zondag tussen 11.00 en 17.00 uur is de najaarsmarkt weer terug in Dieverbrug. In de vele kraampjes worden allerlei kleding en fashion, lederwaren, sieraden, cadeauartikelen, brocante en snuisterijen aangeboden. Dat wordt heerlijk struinen.

Paarden ploegen in Orvelte