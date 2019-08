Drentse natuur snakt naar regendagen

"Het grondwaterpeil is ongeveer even laag als vorig jaar, op sommige plekken iets lager. We hebben het dan over tien centimeter lager ten opzichte van twee meter verzakking", zegt Herald van Gerner van waterschap Drents Overijsselse Delta."De grondwaterstand is zo laag doordat we met een kleine achterstand begonnen. Vorige zomer was al droog, maar in het najaar en de winter is er ook niet veel neerslag gevallen." Vanwege de hogere ligging kan het waterschap geen water aanvoeren naar het gebied. "Hoge gronden zijn lastig te bedienen. Het is dan water de berg op brengen en niet overal is er watertoevoer mogelijk met gemalen", licht Van Gerner toe.De natuur op het Drents Plateau lijdt daar ook onder. "Ik werk hier al zestien jaar, vorig jaar was de eerste keer dat sommige vennetjes droog waren", duidt boswachter Tjeerd Langhout van Hart van Drenthe. "De grondwaterstand is 40 à 50 centimeter lager dan normaal", aldus de boswachter. Doordat de grondwaterstand met een achterstand begon, maakt ook de natuur een valse start. "In het voorjaar nemen de bomen het water op en dan is er een probleem."Boswachter Langhout merkt de gevolgen. "Ik zie het aan de bomen en struiken. Je ziet dat de bladeren geel worden en dat ze al vallen." Dennensoorten als de fijnspar en de douglas hebben, dankzij een kevertje, een extra probleem. "Ze hebben het ook zwaar door de letterzetter, die vreet als het ware de bomen op. Ze vermeerderen zich bovendien gigantisch in de droogte."Niet alleen de lage grondwaterstand is van invloed op de natuur. Langhout: "Ook het oppervlaktewater verdwijnt. Dan krijgen zoogdieren ook een probleem. Bij de poeltjes zie je veel sporen van zoogdieren. Maar we kunnen er niet aan beginnen om ze extra water te geven."Alleen voldoende regenwater kan de grondwaterstanden herstellen in het gebied. Van Gerner: "We hebben eigenlijk een oud-Hollandse zomer nodig waarin mooie dagen afgewisseld worden met veel regen."En tot dan? "Wees zuinig met het water", aldus boswachter Langhout. "Gebruik het met mate. Want alle beetjes helpen."