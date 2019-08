Prijswinnende filmmaker Hellenthal maakt roadtripfilm zonder script

Voor zijn film gebruikt Hellenthal twee jonge Drentse actrices: Nikki Offringa uit Meppel en Charlotte Berghuis uit Hoogeveen."Het idee komt van één van de actrices. Ze kwam naar me toe dat ze graag in een film van me wilde acteren", lacht Hellenthal. De filmmaker is volgens eigen zeggen gek op jong talent en nodigde haar uit op zijn kantoor. "Zij nam de andere actrice mee."Volgens Hellenthal is het een gek project. "We pakken een camera, we improviseren een verhaal en we kijken waar we eindigen." Het werken met improvisatie ziet Hellenthal niet als een probleem. "Het kan tegenvallen, maar ik heb gezien dat je juist door improvisatie het maximale uit acteurs kan halen. En dan kan je tot mooiste verhalen komen." Volgens de filmmaker helpen de acteurs juist mee met het nadenken over een film als er geïmproviseerd wordt.Voor het project ging Hellenthal naar Parijs, Oostende, Luxemburg en Keulen. "Er zit een risico aan, maar we zijn in vier landen geweest waar we scenes hebben opgenomen. Als je dat aan elkaar plakt, komt er een film uit."Wanneer de film klaar is durft Hellenthal niet met zekerheid te zeggen. "We hebben al het materiaal, maar omdat we improviseerden en geen script hadden ben ik een beetje uit het proces. Ik hoop dat de film dit najaar klaar is."is niet de enige film waar Hellenthal aan werkt. Hij hoopt in het eerste kwartaal van 2020 de filmte kunnen filmen. Hij zoekt nog naar financiering, maar verwacht dat het wel rondkomt. Als hijbegin 2020 kan filmen, zal die film rond september 2020 uitkomen.