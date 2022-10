Zakenkring Roden 50 jaar: 'Als je van het dorp eet, moet je er ook voor zorgen'

In het kielzog van de groei van 'industriedorp' Roden, groeide de Zakenkring in het dorp mee. Van centrumontwikkeling tot Ondernemersfonds, en van Albertsbaan tot winkelgenot: de ondernemersvereniging is erbij betrokken. Komend weekend viert de club haar vijftigjarig bestaan. "De Zakenkring is een niet te onderschatten partij."

Vraag dat laatste oud-wethouder Henk Kosters maar, wanneer er in de Noordenveldse gemeenteraad gesproken wordt over de centrumontwikkeling. In 2019 liep een discussie in de gemeenteraad zo hoog op, dat hij er emotioneel van werd. Hét heikele punt? Parkeerruimte in het centrum van Roden.

Parkeren was en is voor de Roner Zakenkring één van de belangrijkste thema's. Of zoals de huidige voorzitter Johan Hummel het zegt: "Een goed en bereikbaar centrum is het belangrijkst. En daar horen voldoende parkeerplaatsen bij."

Sfeer creëren

Toch is de Zakenkring meer dan dat. Het collectief van ondernemers loopt als een rode draad door de Roner geschiedenis. Jan Buiter zag de vereniging als jonge jongen hard groeien. "De Zakenkring bestaat langer dan ikzelf", zegt de 69-jarige ondernemer. "Daarvoor was het namelijk de handelsvereniging."

Vijftig jaar geleden was Roden nog maar een klein dorp, zonder grote aantrekkingskracht voor ondernemers. Veel liever vestigden zij zich bijvoorbeeld vlak over de provinciegrens in Haulerwijk. Maar Roden onderging een metamorfose en werd steeds meer een 'industriedorp' met ook een steeds aantrekkelijker centrum.

"Het is hartstikke belangrijk om je als ondernemer te verenigen", zegt Jan Buiter zelfs. "Je moet het met elkaar doen. Als ondernemers breng je leven in het dorp en dat doe je door gezamenlijk op te trekken. Daarin is sfeer heel belangrijk. In de tijd dat ik voorzitter was (Buiter stopte in 2014, red.) vergaderden we altijd om 6 uur 's avonds. Eerst eten met wat consumpties, dan vergaderen. Dan creëer je sfeer en ben je niet te laat thuis."

Expertise

In de tijd dat Buiter voorzitter was, werd de Zakenkring nieuw leven ingeblazen. Daarvoor was het wat in slaap gesukkeld. "We hadden zo'n tachtig leden. Het bestuur lag een beetje uit elkaar. We hebben met wat jongens de kar getrokken en een nieuw bestuur opgezet."

Inmiddels werkt het bestuur met verschillende portefeuilles, vertelt huidig bestuurslid Bert Jan Stadman. "Iedereen heeft zijn eigen expertise. Een jurist kijkt naar de juridische zaken, om maar een simpel voorbeeld te geven. We hebben een professioneel bestuur, denk ik. Het belangrijkste is de spreekbuisfunctie richting onder meer de gemeente. En natuurlijk de informatievoorziening. Leden van de Zakenkring worden over van alles op de hoogte gehouden."

Drama

De Zakenkring is ook de voorvechter van het Ondernemersfonds geweest. "De kleine ondernemer betaalde via de Zakenkring altijd voor onder meer de verfraaiing van het centrum, terwijl de grote spelers dat niet deden", schetst Jan Buiter. "De grote bedrijven zeiden dan 'geen toestemming van hogerhand' te hebben. Wij hebben ons hard gemaakt voor een Ondernemersfonds, waarbij de gemeente Noordenveld het geld int."

Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. "Daar hebben we veel gedoe om gehad, het was een heel drama. Maar het is gelukt en mede daardoor hebben we ook de Albertsbaan kunnen vlottrekken."

Nooit klaar

De aanpak van de Albertsbaan, in hartje Roden, was een jarenlang proces. Een proces waarbij de toenmalige Zakenkringvoorzitter zelfs de pijp aan Maarten gaf, vanwege onenigheid binnen de vereniging. Ook toen ging het weer om de parkeergelegenheid in het dorp. De vernieuwde Albertsbaan ging namelijk ten koste van parkeerplekken.

"Discussies gaan vaak over auto's in het centrum", geeft bestuurslid Emiel van der Heide toe. "We willen net als de gemeente het dorp mooier maken en mensen langer in het centrum houden. Ondertussen wil je dat consumenten hun auto hier kwijt kunnen. Nee, het houdt in dat opzicht nooit op. En wij als Zakenkring zijn ook nooit klaar."