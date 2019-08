Middelbare scholieren vinden Duits niet 'hammergeil'

Voor het DIA reden om de noodklok te luiden, zo staat in het AD te lezen.In Drenthe is het misschien nog wel belangrijker om Duits te leren dan in andere provincies. Werken over de grens, boodschappen doen in Duitsland, of op je werk telefoontjes afhandelen van Duitse partners of bedrijven.Gert-Jan Metz van het UWV in Emmen beaamt dat. Het UWV in de grensregio doet veel om de kennis van het Duits in Nederland en het Nederlands in Duitsland te vergroten: "We bieden bijvoorbeeld een cursus Duits voor beginners aan, om mensen op weg te helpen als ze aan de slag gaan in Duitsland. En we hebben samenwerkingsprojecten waarbij Duitse les gegeven wordt op basisscholen, meestal samen gemeenten."Toch is volgens Metz kennis van het Duits niet goed genoeg als je werk over de grens zoekt. "We zien dat mensen die in de grensregio wonen en binnen veertig kilometer over de grens gaan werken zich prima redden in hun eigen plaatselijke dialect. De mensen over de grens spreken dat immers meestal ook, die grens ligt niet zo strak als de landsgrens.""Net over de grens is veel productiewerk, er staat net over de grens bijvoorbeeld een grote kippenslachterij. Daar is het echt geen probleem als je geen Duits spreekt, net als op een groot vakantiepark. Kijk, als je een functie hebt waarbij je contacten moet onderhouden uit Frankfurt of Hamburg, dan is het wel handig als je een aardig mondje Duits spreekt. Maar niet bij alle vacatures is dit echt nodig."Toch is het ook volgens Metz belangrijk dat de Duitse taal gestimuleerd wordt in het onderwijs. "Het is altijd een heel grote pre als je je talen kent bij het zoeken naar een baan."In Drenthe wordt daarom al jaren gewerkt aan meer Duits én Drents in het onderwijs. De Stenden Hogeschool en het Huus van de Taol begonnen samen met de Provincie Drenthe in 2015 het project 'Bevordering Drents en Duits in het onderwijs'.Bij een aantal Drentse basisscholen is uitgebreid aandacht besteed aan de Drentse en Duitse taal. Ook zijn diverse Drentse basisscholen gekoppeld aan Duitse Grundschulen, zijn er bezoeken over en weer en zijn websites ontwikkeld waar Drents en Duits lesmateriaal te vinden is.Ook op het Drentse middelbaar- en hoger beroepsonderwijs wordt vol ingezet op het Duits. Het Rijnland Instituut, kennisinstituut Duits-Nederlandse betrekkingen, werkt hard om het Duits in het onderwijs weer stevig verankerd te krijgen.Cigdem Zantingh van het Rijnland Instituut: "Als je Noord-Nederland aantrekkelijk wil houden, moet je investeren in de Duitse taal. Wij werken vanuit de provincie in Europese context. We willen dus mensen opleiding voor de Europese markt. Dan ontkom je er niet aan om Duits te leren, in ieder geval om te spreken. Alleen al in de toeristische sector komt meer dan 43 procent van de gasten uit Duitsland."Zantingh merkt wel dat het niveau van Duits onder leerlingen achteruit gaat. "Duits is minder aantrekkelijk voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. Wij proberen om op onze MBO-opleidingen in ieder geval op A2 niveau te starten, dus er moet wel een basiskennis zijn. "Eind juni is er door het Rijnland Instituut een samenwerking opgezet tussen het Drenthe College, het ROC Alpha-college en de Berufsbildende Schulen in Lingen en Osnabrück. Met deze intentieverklaring spreken de scholen de intentie uit voor toekomstige samenwerking. Hierbij valt te denken aan het verkennen van de mogelijkheden om studenten voor te bereiden op en op te leiden voor de Europese markt, uitwisseling van docenten en het gezamenlijk projecten ontwikkelen.Aan alles is te merken dat Drenthe wel wil. Het UWV zet zich in, het Huus van de Taol zet zich in, het Rijnland instituut zet zich in, de scholen zetten zich in, de provincie zet zich in. Allemaal willen ze de samenwerking, en daarmee de kennis van de Duitse taal onder Drentse kinderen en jongeren, vergroten.De vraag is alleen of het Duits als middelbare-schoolvak nog haalbaar is. Docenten zijn moeilijk te vinden en volgens het Duitsland Instituut Amsterdam kiezen steeds meer leerlingen voor talen als Spaans, Chinees of Russisch. Nu het ministerie werkt aan een vernieuwing van alles wat scholieren moeten leren , is het nog maar de vraag of het Duits als vak gaat overleven op de middelbare school.