Hoge kosten bij opruimen drugsdumpingen? Overheid springt meer bij

Mopperende natuurorganisaties die deels opdraaien voor de kosten van het opruimen van drugsafval of gemeenten die potjes moeten vinden om die opruimkosten te dekken. Het kabinet komt deze instanties en particulieren tegemoet zodra zij te maken krijgen met hoge kosten door dumpingen van drugsafval.

Dat heeft het ministerie van Justitie bekend gemaakt.

Particulieren bij wie drugsafval op het erf of bedrijfsterrein is gedumpt, kunnen met de nieuwe regeling een hogere vergoeding krijgen. Nu is dat nog maximaal 25.000 euro die vergoed wordt, in de nieuwe regeling wordt dit maximaal 200.000 euro.

Gemeenten en lagere overheden

Als drugsafval wordt gestort op grond van gemeenten of andere lagere overheden, betalen zij de helft van de eerste 50.000 euro aan opruimkosten zelf. Boven dat bedrag vergoedt het Rijk de kosten, ook tot maximaal 200.000 euro. Wanneer er ook sprake is van ernstige verontreiniging van de grond of het water, neemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat alle kosten op zich. Als ook een drugslab aangetroffen wordt, zullen de kosten zo veel mogelijk worden verhaald op de eigenaars daarvan.

Bakken met geld

De afgelopen jaren was het ook in Drenthe regelmatig raak met dumpingen van drugsafval. Zo werd eerder deze maand nog drugsafval gevonden in natuurgebied De Onlanden. Daar werden tientallen vuilniszakken gedumpt, gevuld met potgrond, planten, drainagebuizen en piepschuimachtige materialen. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten vertelde toen balend: "Het kost bakken met geld om deze rotzooi op te ruimen en die korrels zijn ook hartstikke gevaarlijk voor dieren, met name voor vogels."

Provinciale vragen

Twee jaar geleden stelde de provincie Drenthe nog dat het vergoeden van de kosten van het opruimen van drugsafval nog voldoende was. Gedeputeerde Staten antwoorde dit in antwoord op vragen van Forum voor Democratie. Die partij maakte zich ernstig zorgen over drugsproductie in de buitengebieden. Aanleiding was de vondst van de grootste Nederlandse cocaïnewasserij in Nijeveen.

Bodemsanering

Vaak lopen opruimkosten bij drugsdumpingen flink op omdat de grond op de vindplek vervuild kan raken. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2020 in Annen. Bij De Bulten in Annen en bij De Knijpe in Zuidlaarderveen werden tientallen vaten en jerrycans met gevaarlijke stoffen gevonden, afkomstig van productie van synthetische drugs. Bij Annen lekten chemicaliën in het grondwater. Het saneren van de bodem daar kostte 45.000 euro.