Gemeente in spagaat na rechterlijke uitspraak 'hovenier-soap' Peize

Hovenier De Boer in Peize mag van de rechter geen enkele bedrijfsactiviteiten meer uitoefenen bij zijn huis aan De Pol. De gemeente Noordenveld komt door die uitspraak in een spagaat, omdat zij de hovenier eerder hebben toegezegd dat hij bedrijfsauto's kwijt kan op zijn erf en ook een kantoor aan huis mag hebben.

Daarnaast staat er nog een schuur naast het huis voor de opslag van materialen. Die is in 2011 vergund en de gemeente heeft gezegd dat de hovenier deze niet hoeft af te breken. "We hebben dat zwart-op-wit", zegt Reinder Auwema namens de hovenier. "Er mag geen zand en grind worden gestald, maar de schuur hoefde niet weg."

Met de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland zal de gemeente die toezegging moeten heroverwegen, denkt Auwema. "De rechtszaak was er één tussen omwonenden en de gemeente, en niet van de hovenier", benadrukt hij. "Ik had eerlijk gezegd de uitspraak nog niet gelezen, maar had dit wel een beetje verwacht. De gemeente is nu aan zet."

Warboel

Omwonende Robert Heimink is blij met de uitspraak van de rechter. "Het is een duidelijke uitspraak, daar kan de gemeente niet omheen." Volgens Heimink woont hij nog steeds naast een veredeld bedrijventerrein, omdat een bedrijfsbusje af en aan rijdt en materiaal nog steeds gelost en geladen wordt. "En dat begint om 7 uur 's ochtends al."

Heimink spande een zaak aan tegen de gemeente, die volgens hem het bedrijventerrein van De Boer had 'losgeknipt'. "Dit mag wel, dat mag niet: het is een warboel", zegt hij. "De rechter heeft nu gezegd dat de gemeente dat niet mag doen. Ze moeten gewoon het bestemmingsplan volgen en de bestemming voor dit perceel is wonen."

'Geen bewijs'

Heimink denkt overigens niet dat de gemeente Noordenveld in een spagaat komt. "De woordvoerder van De Boer zegt dat zij zwart-op-wit hebben staan dat zij bepaalde activiteiten mogen uitoefenen, maar wij hebben dat nog nooit gezien. Bewijs hebben we nog nooit gezien."

Volgens de buurman van De Boer is het dan ook helder: de hovenier moet stoppen met alle bedrijfsactiviteiten aan De Pol. "Mocht dat niet gebeuren, dan stappen wij naar de Raad van State. Onze jurist zegt ook dat er niets klopt van wat de gemeente doet. Ze moeten deze uitspraak gewoon opvolgen."

'Niet het einde'

Heimink noemt het hele proces rondom het bedrijf aan De Pol 'vermoeiend' en laakt de rol van de gemeente Noordenveld. "We zijn hier al sinds april 2020 mee bezig en nu pas is er duidelijkheid."

Ook woordvoerder Auwema is namens de familie De Boer hard in zijn oordeel. "Ik heb het al eerder gezegd, maar de gemeente heeft er een zootje van gemaakt. En dit is zeker nog niet het einde."