'Juwelen' strijken neer in Meppel voor Puppet International festival

Poppentheater is vooral groot in Duitsland en Frankrijk, daar komen de meeste artiesten vandaan. Maar Puppet wil daar verandering in aanbrengen met Nederlands talent, waardoor zij in grote getalen in Meppel zijn. En dat blijkt erg gezellig. "We slapen veel op dezelfde plekken, in dezelfde hostels. 's Avonds zien we elkaar daar, drinken we een biertje en kunnen we even kletsen", vertelt Nynke Gabeler van Theatergroep Knars. "Het is een mooie manier elkaar te leren kennen. Veel mensen die in hetzelfde vak zitten, samen in dezelfde stad."