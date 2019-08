Dode kikkers in Ees ook besmet met ranavirus

Eerder werd al bekend dat veel kikkers bij het Boomkroonpad , tien kilometer verderop, door de virus doodgingen. I n andere delen van Nederland duiken ook dode kikkers op.De ziekte is ongevaarlijk voor mensen, maar kikkers, salamanders, padden en andere amfibieën kunnen er dood aan gaan. Staatsbosbeheer vermoedde al dat de kikkers op beide locaties aan het ranavirus waren gestorven. Dat is nu bevestigd na onderzoek naar de dode dieren.Boswachter Martijn Harms: "Het enige dat we nu nog kunnen doen is de boel in de gaten houden. We monitoren alle poelen, vennetjes en watertjes in de omgeving. Onze ecoloog doet dat en die is daar héél voorzichtig mee. In zijn auto heeft hij verschillende paren laarzen staan, zodat hij niet per ongeluk een nieuw vennetje besmet."De boswachter doet ook nog een dringende oproep aan iedereen die wel eens in het gebied met de hond wandelt: "Laat de hond niet zwemmen, ook niet eventjes het water in. Kom zelf ook niet in en aan het water. We kunnen er niet veel aan doen, maar laten we in ieder geval menselijke verspreiding van het virus voorkomen."Staatsbosbeheer is wel alert op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. In 2010 brak het ranavirus al eens uit in het Dwingelderveld en in 2016 was het, volgens het Dutch Wildlife Health Center, uitgegroeid tot een epidemie. In besmette poelen stierf 90 procent van de kikkerpopulatie.Wie dode kikkers vindt kan dit melden op de website van het Dutch Wildlife Health Center.