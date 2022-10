Vannacht 'vallende sterren' te zien boven Drenthe

Een vallende ster is niets anders dan kosmisch gruis in ons zonnestelsel, vertelt Theo Jurriens. Hij is sterrenkundige van de Rijksuniversiteit Groningen. Het kosmische gruis licht op grote hoogte op, doordat het met de aarde botst.

"Het kosmische materiaal is niet gelijkmatig verdeeld in de baan van onze aarde om de zon. Hierdoor zijn er de ene keer meer vallende sterren te zien dan de andere keer. Als we in een periode zitten waarin er meer te zien zijn, spreken we van een meteorenzwerm", vertelt Jurriens.