Alles uit de kast voor kinderen op Circuitdag Against Cancer

Het is de vijftiende editie van het evenement, dat elk jaar groter wordt. "Helaas wel", beaamt voorzitter Patrick Boxem van Against Cancer. "We hebben helaas meer gezinnen dan vijf jaar geleden die hiernaartoe komen, dus nog meer patiëntjes die we een dag kunnen vermaken, maar we zijn wel heel blij dat we dit kunnen doen."Om een kind in die situatie even de zorgen doen vergeten wordt alles uit de kast gehaald, aldus Boxem. "Alles waar een kind van kan dromen, waar ze een poster van boven het bed hebben hangen proberen we hier te hebben." Kinderen kunnen rondrijden in een 4x4, met racemotor of -auto over het circuit razen, zelf in een kart rondrijden en verder gaat het van schermles tot een zangworkshop.Dat zo'n volle dag werkt beamen de deelnemers. "Thuis gaat het er toch wat anders aan toe door het ziek zijn, dus daar ligt de aandacht wat meer op. Dus om hier te komen dat is wel echt ontspanning voor ons allemaal. Ik merk het aan iedereen wel bij ons, dus dat is heel fijn."