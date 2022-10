Doorzochte supermarkt Hoogeveen is van vriend vermoorde Enschedeër

De Hoogeveense supermarkt die eerder deze maand ondersteboven werd gekeerd in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Jihad Jafo is van een vriend van het slachtoffer uit Enschede. Het gaat om supermarkteigenaar Hamid, hij doet zijn verhaal bij RTV Oost

"Ik was vijf jaar lang met Jihad bevriend. Ik heb veel pijn van zijn dood," vertelt Hamid. "Ik weet niet wat er is gebeurd en waarom", de supermarkteigenaar was dan ook erg verbaasd dat politie zijn Sham Market in Hoogeveen onderzocht. De recherche deed ook onderzoek in zijn huis in Den Ham.

Gegevensdragers

Wat er in zijn supermarkt is onderzocht door de recherche en of er iets is meegenomen, zegt Hamid niet te weten. "Na drie dagen kreeg ik de sleutel terug, ze hebben me niks gezegd." Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff laat weten dat er bij de doorzoekingen gegevensdragers in beslag zijn genomen. Dat kan van alles zijn waar data opstaat, zoals telefoons of laptops.

De vondst van Jafo

Het lichaam van Jihad Jafo werd in mei gevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik in Overijssel. Hij werd al sinds december vermist. Jafo bleek door een misdrijf om het leven te zijn gebracht. Zijn lichaam was gewikkeld in vuilniszakken, aan elkaar verbonden met tape en sierkoord. Daarna was het verzwaard met een 17 kilo zwaar statief van een brandslang.

Jafo was in het verleden betrokken bij drugstransporten. De politie houdt er rekening mee hij mogelijk betrokken was bij een nieuw transport en dat daarover problemen zijn ontstaan. Maar het rechercheteam benadrukt dat er ook een andere reden voor zijn gewelddadige dood geweest kan zijn.

Boodschappen leveren aan slachtoffer

Het zou kunnen dat het slachtoffer op de dag van zijn verdwijning een afspraak had met supermarkteigenaar Hamid. Aan RTV Oost vertelt hij dat hij door slachtoffer Jihad gevraagd is boodschappen te leveren voor de verjaardag van zijn kind. "Hij wilde Arabische kaas, brood en cola. Dat heb ik afgelopen januari ook aan de politie verteld."