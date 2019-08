Tweedehands transportbus uit Diever afgeleverd in Armenië

De reis naar Armenië was voor het tweetal een heel avontuur. "We hebben gelukkig geen pech gehad onderweg", zegt Kirghof. "Maar de wegen waren heel slecht. En ook bij de grensovergangen was het wachten vervelend. We zijn tien grenzen overgestoken, dat was nog wel de grootste ergernis."Kirghof vond het niet zo erg dat ze in de bus moesten overnachten. "We hadden twee oude matrassen van de kringloopwinkel gehaald met daarop twee legermatrassen. Gelukkig konden Arnold en ik het goed met elkaar vinden. Hij is een 'supersoulmate', we hebben geen ruzie gemaakt."De bus hebben ze in het dorpje achtergelaten. "De bus was gesponsord en wordt nu door mensen in het dorp gebruikt. Het is een heel arm dorp waar we een landbouwproject hebben opgezet en we produceren daar ontzettend veel. Het afzetgebied is Jerevan en ze gaan de bus inzetten om de producten naar de hoofdstad te brengen", legt Kirghof uit."De mensen waren intens blij toen we met de bus aankwamen", blikt Kirghof terug. "Een echtpaar nam de bus in ontvangst. Ze waren echt superblij! Je ziet dat je mensen met heel weinig kapitaal al blij kan maken."Hij wordt enthousiast als hij terugdenkt aan de reis met het busje. "Wat is Armenië een prachtig land. Het is een geweldig landschap en de mensen zijn heel enthousiast!"In oktober gaan Goettsch en Kirghof weer naar Armenië. Ze gaan dan daken repareren.