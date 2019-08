Zeldzame papegaaiensoort na acht jaar weer geboren in Erica

Van de papegaaiensoort zijn er hooguit tien stuks in Nederland. Waarvan nu vier vogels bij de vogelopvang in Erica. "Deze vogel is heel zeldzaam in gevangenschap", zegt eigenaar van de opvang, Michel van der Plas. "En in het wild is er heel weinig over bekend, maar daar zijn ze ook niet talrijk. Je ziet ze ook in geen enkele dierentuin in Europa.""Dit is de grootste amazonesoort die in gevangenschap gehouden wordt. Ongeveer veertig centimeter lang, met een blauwe pet op zijn kop."De vogel is nu ongeveer 15 weken oud en is een vrouwtje. "Ze is al bijna op de volwassen lengte, ze krijgt waarschijnlijk nog wat meer body."World of Birds kweekt de soort, om smokkel te voorkomen. "Als ze in heel Europa nog zeldzamer worden, dan wordt het interessanter om ze te smokkelen. We hebben liever dat de vogels die hier al zijn, zich voortplanten, dan dat smokkelaars weer naar Guatemala gaan om ze daar te vangen."Maar het kweken van de vogel is niet zo gemakkelijk. Lang niet alle eitjes worden bevrucht. "We hebben het in 2011 voor het laatst gehad. De jaren erna zijn er veel onbevruchte eieren geweest of zijn er jongen doodgebeten door de moeder. Dit ei was één van de drie die bevrucht was en die hebben we weggehaald en in de broedmachine gelegd. Deze had het niet overleefd als ze bij de ouders was gebleven."De vogel is eind jaren '80 naar Nederland gekomen. "Toen zijn er een paar legale importzendingen geweest", weet Van der Plas. "Ze zijn gevangen in het wild, toen mocht dat nog. Nu is dat verboden. Ze zijn altijd heel zeldzaam geweest en nog steeds is er veel vraag."De jonge vogel, met de naam Nylah, blijft in Erica en moet over een aantal jaren ook voor nageslacht gaan zorgen. "Ik ben er heel trots op", eindigt Van der Plas.