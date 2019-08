Politie krijgt 'bruikbare tips' in moordzaak Halil Erol

Vorige week deed de politie een oproep aan het publiek om mee te denken. "We hebben negen tips binnengekregen, waarvan enkele heel bruikbare", zegt een woordvoerder tegen RTV Oost . Een aantal jaren geleden werd ook al gevraagd om mee te zoeken naar de herkomst van de zakken. "Toen kregen we tussen de 30 en 40 reacties. Daarbij zaten toen verschillende 'meedenk-tips'.""Zo dachten mensen dat het misschien zakken voor bootzeilen waren, of voor tentstokken. Ook waren er mensen die dachten dat het zakken waren waarin noten of vruchten naar de markt werden gebracht in Turkije", zegt de woordvoerder. Het wachten is echter nog altijd op de gouden tip. "Dan ligt er een beloning van 15.000 euro te wachten."In de zakken zaten naast de lichaamsdelen van de vermoorde Erol ook een judopak en een dekbedhoes met opvallend motief. De zakken zijn gemaakt van polyester en zijn 53 cm breed en 140 cm lang. Ze hebben een klittenbandsluiting.Halil Erol verdween op zaterdag 6 februari 2010. Zijn auto werd een maand later zonder kenteken brandend aangetroffen in Haren. Later dat jaar en in 2013 werden lichaamsdelen van Erol teruggevonden in Eesveen en Wanneperveen.Voor de moord zijn twee verdachten in beeld. Het gaat om de ex van Erol en een Meppelaar. Die laatste zit de komende maanden nog in voorarrest.