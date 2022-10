Drentse Scheurkalender: het Drentse beeld van de eigen provincie

Bijna 1.800 inzendingen van foto's en enkele gedichten. Daaruit mocht een commissie dit jaar 320 exemplaren kiezen die een plekje op de vijfde editie van de Drentse Scheurkalender. Een monsterklus, als je bedenkt dat elke inzending wordt besproken, dat er wordt gezocht naar wat de fotograaf of dichter heeft bewogen om dit te maken. Om het beeld te laten zien wat Drenthe zelf van de eigen provincie heeft. Vanmiddag werd editie 2023 gelanceerd.

In Podium Zuidhaege in Assen zitten ruim tweehonderd voornamelijk amateurfotografen die een of enkele foto's hebben ingestuurd. Of hun foto de kalender heeft gehaald, is de grote vraag. De organisatie heeft nog helemaal niets bekend gemaakt. Als de kalenders worden uitgedeeld, dan begint het grote bladeren.

"Dit is voor mij het mooiste moment", lacht bedenker Hent Hamming van de scheurkalender. "Al die mensen die kalender krijgen en hem beginnen uit te pluizen." Al snel klinkt er een kreetje uit de zaal. Iemand heeft zijn eigen foto ontdekt. Daarna neemt het geroezemoes toe. Op andere plekken toch een ietwat teleurgesteld gezicht, als iemand zijn ingestuurde foto niet terug kan vinden. Helaas.

Drentse blik op de provincie

De kalender moet een beeld van Drenthe geven zoals de Drenten zelf naar hun provincie kijken. "Als je het over stereotypes over Drenthe hebt, dan denk ik aan een oudere gemeenschap die leeft ver weg van waar het echt gebeurt. Dan denk ik aan natuur", zegt Hamming. "Maar is dat ook het beeld wat Drenthe van zichzelf heeft? Om eerlijk te zijn, natuur is wel iets wat heel prominent naar voren komt. Maar er is ook niets mis mee, dat we hier misschien ook wel van onze stereotype beelden houden."

Zeven jaar geleden begon Hamming met een scheurkalender in Groningen, omdat hij zich niet herkent in het beeld dat de buitenwereld van Groningen schetst. "Het gaat altijd over aardbevingsschade, armoede en krimp en dan wordt er weer een verongelijkt iemand voor de camera gehaald. Dat beeld dat ken ik wel en ontken ik ook niet, maar Groningen heeft ook een heel andere kant. Voor dat verscheurde landsdeel wilde ik een scheurkalender die meer de verbondenheid met de provincie tot uiting zou brengen."