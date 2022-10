Negentig inbraken in Meppel, maar nog geen boef gevangen

Inbrekers hebben het gemunt op Meppel. Dit jaar is er al negentig keer ingebroken in de periode van januari tot en met september, maar de politie wist tot nu toe niemand op te pakken. Voor de gemeente is het een flinke stijging, want vorig jaar stond de teller tijdens dezelfde periode nog op negen.

Daarmee is Meppel de grootste stijger van Nederland. "We zien een flinke toename in het aantal inbraken", zegt woordvoerder Anouk Harteveld van politie Noord-Nederland, volgens wie dit deels door corona te verklaren is. "Toen waren we meer thuis, en dan is inbreken veel lastiger voor een dief. Momenteel mag alles weer en zijn we minder thuis."

De cijfers onderschrijven dat, maar ook vergeleken met de tijd voor corona blijft de toename fors. "In Meppel is inderdaad een behoorlijke toename", vervolgt Harteveld. Een patroon heeft de politie nog niet gevonden. "Het concentreert zich niet tot een wijk, we zien het in heel de gemeente. We doen natuurlijk wel onderzoek naar mogelijke oorzaken. Dat loopt nu. We willen alle inwoners van Meppel om medewerking vragen. Blijf alert, bijvoorbeeld tijdens een wandeling met de hond en bel bij een verdachte situatie 112. Dan kunnen we ingrijpen."

Deurbelcamera

Van de negentig inbraken is er geen een opgelost, er werd nog geen boef gevangen. "We hebben helaas nog niemand aangehouden", aldus de woordvoerder. De komende tijd wordt er meer gesurveilleerd in Meppel. "Dat betekent dat er meer auto's cirkelen, we hopen dat dit afschrikwekkend werkt."

Daarnaast wordt een deurbelcamera aangeraden. "Die werkt preventief. En als het toch gebeurt, helpen de videobeelden ons in het onderzoek. Daarnaast willen we mensen aanraden om 's avonds een lampje te laten branden, ook als ze niet thuis zijn. En zet geen kliko onder een open raam."