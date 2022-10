Fluwelen protest: bakkers in het donker dit weekend

Verschillende bakkers door heel Nederland zitten dit weekend in het donker. Zij doen de lichten uit, omdat zij protesteren tegen de energiecompensatie van het kabinet. Volgens de sector is de compensatie niet toereikend.

Naast dat bakkers de lichten uitdoen, hangen zij ook posters voor hun ruiten. Op die manier hopen de bakkers meer begrip te krijgen voor de situatie waarin ze zitten.

Solidariteit

Bakkerij Mulder, met vestigingen in Hoogeveen en Beilen, doet mee aan de actie. Margo Hooijer: "We hebben nu nog geen last van de hoge energieprijzen, maar dat komt omdat we anticiperen op de verhoogde prijzen. We gaan zorgvuldig met onze ovens om en zorgden er al een poosje voor dat er zo weinig mogelijk licht hoeft te branden."

Hoewel ze nog geen last heeft van de hoge prijzen, vindt ze het wel belangrijk om in actie te komen. "We doen het niet alleen voor onszelf, maar ook om solidair te zijn met de rest van de sector. We zijn niet de enige bakker in zwaar weer", vertelt Hooijer.

Energieprijs 600 procent gestegen

Amir Alsady van bakkerij Alsady in Assen doet ook mee aan de actie. Hij vertelt dat hij tussen de vijf en zes keer meer betaalt voor zijn energie als voorheen. "We kunnen de prijzen niet oneindig doorberekenen aan de klant. Het moet wel betaalbaar blijven."

Ondanks dat de verlichting uitblijft, is Alsady niet bang dat klanten denken dat de winkel gesloten is. "We zorgen dat er iemand bij de deur staat om hem open te houden voor de klant. Deze medewerker kan eventueel ook het doel van de actie uitleggen. Al ga ik er vanuit dat de meeste mensen op de hoogte zijn en de actie ook begrijpen."

De bakker hoopt met zijn protest te bereiken dat er steun komt vanuit de overheid. "We willen graag dat het mkb overeind blijft. Ik doe dit niet alleen voor de bakkers, maar voor het mkb in het algemeen."

Brandveilig

Er zijn ook bakkers die er bewust voor kiezen om niet mee te doen aan de actie. Zij vrezen dat klanten niet begrijpen dat de bakkerij gewoon open is, waardoor zij de winkel passeren.