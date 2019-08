Waar komt de naam voor Het Molenveld in Exloo vandaan?

https://feeds.rtvdrenthe.nl/watwojweten/hearken-aanmeldmodule.php:800px " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true">

Koos Roggeveld is vrijwilliger voor Staatsbosbeheer bij Het Molenveld. Ongeveer twee jaar geleden werd hij gevraagd om een excursie in het natuurgebied te geven. Toen wilde hij ook graag weten hoe het nou precies met die naam zat. Hij ging op zoek."Het is eigenlijk een vraag van niks. Dat het met een molen te maken heeft spreekt eigenlijk wel voor zich. Maar waarom we die molen in Exloo niet kennen valt wel uit te leggen", vertelt hij. "De molen stond niet op het veld zelf, maar aan de rand van Exloo. Heidegronden waren destijds veel groter en de molen stond op de hoek van wat nu de Hoofdstraat en de Boslaan is."Volgens Roggeveld werd de molen gebruikt voor het malen van koren en heeft de molen er maar een paar jaar gestaan. "Het is niet helemaal duidelijk hoe lang de molen er gestaan heeft, maar hij is vermoedelijk voor 1832 geplaatst. Ik heb ook gelezen dat de molen voor 1850 alweer verdwenen is. Vanuit de molen keek je over de Es naar de heide, het molenveld, en ook andersom."In de korte periode dat Exloo een molen had, heeft de molen wel veel indruk gemaakt. "Dat is bijzonder. Terwijl zo'n heideveld er natuurlijk al veel en veel langer is. Voor slechts een jaar of twintig staat er een molen en daar wordt het veld naar genoemd."De zomerrubriek van Zoek het uit! is tot en met 16 augustus elke dag op Radio Drenthe te horen om 07:10 uur en is om 17.00 uur te zien op televisie in Drenthe Nu. Ook verschijnt het verhaal elke ochtend op onze website en app, zodat je het nog eens rustig kunt nalezen.Jij mag ons aan het werk zetten! Heb jij ook een vraag over je woonplaats, regio of iets anders dat te maken heeft met Drenthe? Stuur je vraag in en wij gaan ermee aan de slag.