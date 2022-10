Gemeenteraad Coevorden loopt voor Lidy in de strijd tegen spierziekte ALS

Waar ze normaal in de raadszaal discussiëren over politieke zaken, houden de gemeenteraadsleden van Coevorden zich vandaag met een andere zaak bezig. Ze zamelen geld in voor Stichting ALS. Vlak voor Lidy Klein-Gunnewiek (53) uit Holsloot afscheid nam van de raad werd de spierziekte bij haar geconstateerd. Daarom bedachten haar collega-raadsleden de sponsoractie 'Lopen voor Lidy'.

Elk raadslid dat meedoet, en dat zijn ze bijna allemaal, loopt een deel van het tweehonderd kilometer lange Cultuurpad door de gemeente Coevorden. Burgemeester Renze Bergsma, wethouder Jeroen Huizing en andere medewerkers van de gemeente lopen ook mee. Het doel was oorspronkelijk om in totaal vijfduizend euro op te halen, maar dat bedrag is ondertussen al een paar keer bijgesteld.

Lidy Klein-Gunnewiek begon in 2018 als raadslid voor het CDA. Voor de afgelopen verkiezingen besloot ze om te stoppen als raadslid, want ze was snel moe en vond niet altijd haar energie terug. "Dat is jammer, maar heel begrijpelijk natuurlijk", zegt haar fractie-collega Sandra Katerberg. "We zijn samen begonnen en waren de twee vrouwen voor het CDA. We waren vastberaden om met z'n tweeën door te gaan. We wisten toen nog niet dat ze ALS had."