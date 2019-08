Genoeg personeel in Zuid-Drenthe, rest Nederland kampt met krapte

Volgens gegevens van het UWV die verwerkt zijn door de NOS zijn Emmen, Midden-Drenthe, Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen en De Wolden. de enige gemeenten in Nederland waar geen krapte is op de arbeidsmarkt.Het UWV werkt met arbeidsmarktregio's, waarbij de bovenstaande gemeentes vallen onder de 'arbeidsmarktregio Drenthe'. De gemeenten Assen, Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld vallen volgens het UWV onder 'arbeidsmarktregio Groningen'.Meppel en Westerveld vormen een arbeidsmarktregio samen met onder andere Zwolle, Staphorst en Hardenberg. De regio's 'Groningen' en 'Zwolle' komen overeen met de rest van Nederland.Het UWV hanteert voor het meten van de spanning op de arbeidsmarkt een schaal van nul tot oneindig. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning op de arbeidsmarkt voor werkgevers.Bij 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim: er zijn dan geen openstaande vacatures en wel beschikbare kandidaat-werknemers. Vanaf 4 is sprake van een "zeer krappe" situatie. Drenthe, Groningen, en Friesland hebben een waarde van rond 1,5. In vergelijking met 2018 neemt het tekort aan sollicitanten af.Dat het op het kaartje zo positief oogt wil niet zeggen dat er in Drenthe geen problemen zijn, zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij het UWV. "Op dat kaartje is alles op één hoop gegooid, terwijl er in de sectoren als techniek, zorg en ICT wel problemen zijn om personeel te vinden. En ook de horeca heeft er in het hoogseizoen moeite mee."Als je op die manier inzoomt zie je dat er zelfs per beroepsgroep verschillen zijn. "In het onderwijs zijn bijvoorbeeld geen tekorten in Drenthe. Maar als je dan beter kijkt, zie je dat er bijvoorbeeld bij de technische vakken wel heel moeilijk leerkrachten gevonden worden", vertelt Oosterveld.Hoe het kan dat de rest van Nederland veel meer krapte ervaart op de arbeidsmarkt weet Oosterveld ook. "Dat is iets dat al jaren speelt. De economie is in Drenthe minder gunstig. Er is minder werkgelegenheid, dus minder vacatures. En meer mensen zonder werk. Dus dan heb je niet snel een personeelstekort." Op deze kaart kun je per beroepsgroep kijken of er een tekort is aan personeel of juist niet.