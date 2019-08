Stelling: Ik mijd toeristische hotspots op vakantie

Vakantie: voor veel Drenten reden om de rust in de provincie in te ruilen voor een andere omgeving. Maar gaan we weg voor reuring of om tot rust te komen?

Het massatoerisme dat ieder jaar op gang komt, begint de lokale bevolking in sommige delen van Europa de keel uit te hangen.De bom barstte afgelopen week op Mallorca. Anti-toerismeactivisten bekladden en beschadigden huurauto's van toeristen op het eiland. De extreemlinkse groepering is tegen het milieubelastende massatoerisme op het populaire vakantie-eiland.Protesten tegen toeristen zijn niet nieuw. Met enige regelmaat duiken berichten op in de media over overvolle steden en platgetrapte natuur. Eerder waren er protesten in Barcelona tegen de massale toestroom van toeristen. In het Italiaanse Venetië en Ligurië klinken ook protesten, schrijft het Algemeen Dagblad vandaag.Dichter bij huis zijn heel wat Amsterdammers inmiddels klaar met de ratelende rolkoffertjes door de straten. En ook inwoners van Giethoorn ervaren regelmatig overlast van ronddobberende Chinezen, terwijl Drenthe de toeristen maar wat graag wil lokken Wat doe jij? Op zoek naar de toeristische trekpleisters? Of is vakantie echt tot rust komen en kies je liever voor een rustiger, minder bekend vakantieoord?