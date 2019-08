Nu te horen in de natuur: fiepende ree

De reegeit 'fiept' in de bronsttijd, daarmee geeft ze aan dat ze wil paren. Luister hier naar het fiepen:Reeën kunnen ook 'blaffen'. "De meeste mensen denken dat het een hond is", zegt boswachter Arend Ellens. Luister hier naar het blaffen. "De reeën zijn momenteel erg in beweging", vertelt Ellens. "Doordat de bokken achter de geiten aanzitten worden de jonge reeën verjaagd. Een jonge ree is de mindere in het territorium en moet een eigen veilig heenkomen vinden. Dat zorgt voor de drukste momenten van het jaar, ze zwerven overal naartoe, komen op onbekende plekken. Soms zitten ze in tuinen. Ook kunnen ze zomaar wegen oversteken. Een jonge ree is net zo groot als een volwassen ree, rond de dertig kilo wil je niet tegen de auto aan."In deze periode zijn geregeld reeën-excursies in Drenthe. Kijk hiervoor op de agenda van ROEG!